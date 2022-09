Roma, 16 set. La lotta al cambiamento climatico "è fondamentale", "purtroppo come ci dicono gli avvenimento di oggi e di ieri è essenziale per sopravvivere". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa, con un chiaro riferimento all'ondata di maltempo nelle Marche che ha provocato morti e feriti.

