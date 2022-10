Alluvione Marche: La Russa, 'istituzioni in prima linea su prevenzione'

Roma, 15 ott. "Ad un mese dai tragici eventi alluvionali che hanno colpito le Marche voglio rinnovare la mia vicinanza alle comunità colpite e alle famiglie delle vittime. Siamo consapevoli della necessità di dare risposte concrete in tempi rapidi e su questo ci impegneremo. Le istituzioni saranno in prima linea sulla prevenzione nei territori e sul contrasto al rischio idrogeologico". Così in una nota il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

