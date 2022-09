Alluvione Marche: Mattarella, 'accelerare sviluppo con più sostenibilità'

Grugliasco (To), 16 set. "La sfida del Piano di ripresa è tutt'uno con la grande sfida ambientale. Accelerare nello sviluppo significa oggi accelerare nella sostenibilità, come ci ha drammaticamente ricordato ieri, ancora una volta, quanto avvenuto nelle Marche, con vittime da piangere, con territori e centri abitati sconvolti. Gli squilibri del pianeta costituiscono sottrazioni di risorse alle generazioni future. Questo è il tempo della restituzione. I giovani sono i più sensibili al tema perché i loro occhi guardano il domani". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Grugliasco, in provincia di Torino, alla manifestazione per l'inaugurazione dell'anno scolastico.

