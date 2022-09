Grugliasco (To), 16 set. "Il nostro primo pensiero in queste ore è rivolto con angoscia ai nostri concittadini delle Marche, colpiti dall'evento luttuoso". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inizio del suo intervento a Grugliasco, in provincia di Torino, alla manifestazione per l'inaugurazione dell'anno scolastico.

