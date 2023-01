Alma, un'azienda Sisram Medical, annuncia il lancio di Alma Duo, una soluzione avanzata, approvata dalla FDA e dalla CE che migliora il benessere sessuale per uomini e donne

- NORIMBERGA, Germania, 26 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- Alma, uno dei tre principali leader mondiali di soluzioni mediche ed estetiche basate sull'energia, ha annunciato il lancio del suo nuovo prodotto per il benessere sessuale - Alma Duo.

Alma Duo è una soluzione avanzata, sicura, non invasive, efficace, indolore che consente ai pazienti di ritrovare la spontaneità nella loro camera da letto. È registrato presso l'FDA come dispositivo medico di classe I e presso la CE come dispositivo medico di classe IIb. Utilizzando come standard di riferimento la tecnologia a onde d'urto, la piattaforma stimola il flusso sanguigno verso gli organi sessuali, ripristinando la funzionalità naturale e contrastando gli effetti di una funzione vascolare compromessa.

Alma Duo incorpora una tecnologia acustica avanzata basata sull'energia elettroidraulica e onde d'urto a bassa intensità che causano stress meccanico nel tessuto da trattare. Questo innesca risposte a cascata di guarigione della ferita, che finiscono per stimolare l'organismo a creare nuove arteriole nel sito d'interesse, creando così un migliore flusso sanguigno.

"In qualità di fornitore leader mondiale di soluzioni basate sull'energia per i mercati della chirurgia, dell'estetica medica e della bellezza, siamo concentrati sulla creazione di tecnologie e soluzioni eccezionali che migliorino il benessere delle persone che serviamo", afferma Lior Dayan, CEO di Sisram Medical e Alma. "Il lancio di Alma Duo è un ulteriore esempio di come stiamo aprendo la strada allo sviluppo di tecnologie innovative che consentono ai medici di offrire soluzioni reali ed efficaci ai problemi dei loro pazienti e di migliorare la loro qualità di vita."

"Il benessere sessuale è una categoria di trattamento importante sia per gli uomini che per le donne", afferma Dayan. "300 milioni di uomini in tutto il mondo stanno attualmente affrontando una disfunzione erettile, e il 60 per cento delle donne riferisce di essere insoddisfatta della propria vita sessuale. Tuttavia, le prestazioni sessuali sono un argomento tabù di cui cui spesso si ha difficoltà a parlare, persino con i propri medici. Con il nuovo Alma Duo, i professionisti del settore medico possono affrontare la conversazione, offrendo ai loro pazienti un trattamento che cambia la vita, indolore, senza pillole, aghi o interventi chirurgici, e con zero tempi di recupero."

La società principale di Sisram Medical, Alma, è un fornitore leader a livello globale di soluzioni per la medicina estetica basate sull'energia, che fornisce tecnologie all'avanguardia a partner e clienti in oltre 90 Paesi e giurisdizioni in tutto il mondo. In venti anni, Alma ha acquisito una base di conoscenze significativa e di ampio respiro, supportata da evidenze cliniche, competenze comprovate e dati reali. È questa conoscenza, e gli esperti che ne sono alla base, a potenziare le tecnologie e i processi di sviluppo dei prodotti dell'azienda e a consentire ad Alma di rimanere all'avanguardia nella tecnologia.

