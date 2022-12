Amazon ottiene Certificazione per Parità di Genere in Italia

Roma, 20 dic. Amazon Italia ha completato positivamente il processo di audit sulla parità di genere ed è dunque la prima azienda in Italia del settore e-commerce ad aver ottenuto la certificazione da Bureau Veritas Italia, ente accreditato Accredia. Lo comunica l'azienda in una nota. La prassi è parte integrante delle priorità strategica della Missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza volta a incentivare una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ridurre i gap di retribuzione basati sul genere. “Questo importante riconoscimento conferma la validità del percorso intrapreso nell'implementazione di politiche aziendali a sostegno dell'inclusione e della parità di genere. In Amazon la diversità è un valore cardine che guida ogni decisione aziendale e che ci permette ogni giorno di poter offrire ai nostri dipendenti un ambiente di lavoro confortevole, sicuro e inclusivo" ha commentato Mariangela Marseglia, VP e Country Manager per Amazon.it e Amazon.es. La certificazione, che ha una validità di tre anni e sarà soggetta a monitoraggio annuale, attesta che l'azienda è conforme ai requisiti definiti per garantire un sistema realmente inclusivo che rispetti la diversità di genere sul posto di lavoro, sulla base di dati e obiettivi misurabili. La valutazione, svolta da auditor esterni, è stata realizzata sulla base di sei indicatori: cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, equità retributiva di genere e tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

