Amb. Cina a Roma, 'situazione epidemia è controllabile'

ROMA, 07 GEN - Oltre 52 milioni di cinesi in viaggio e più di 26 miliardi di yuan di fatturato: sono gli ultimi dati sul turismo domestico in Cina durante le ultime festività di Capodanno: "Si tratta del risultato della tempestiva ottimizzazione e adeguamento delle misure di prevenzione e controllo dell'epidemia da parte del governo cinese", afferma l'incaricata d'affari Zheng Xuan dell'ambasciata cinese a Roma parlando della gestione del Covid. Dall'inizio della pandemia, "la Cina ha condiviso informazioni e dati rilevanti con la comunità internazionale in modo aperto e trasparente" afferma, sottolineando che "il 3 gennaio, gli esperti del Chinese Center for Disease Control hanno presentato i dati sul genoma dei casi importati al di fuori della Cina e quelli locali al gruppo consultivo tecnico dell'Oms sull'evoluzione del virus (Tag-Ve). Le autorità cinesi hanno condiviso i dati genetici virali dei recenti casi dal infezione da Covid-19 attraverso il Global Influenza Sharing Database (Gisaid). Tutti i dati di cui sopra possono dimostrare pienamente che l'attuale situazione n Cina è generalmente controllabile", spiega invitando a non ideologizzare la situazione: applicare "doppi standard, non danneggerebbe gravemente solo la solidarietà della comunità internazionale contro l'epidemia, ma anche la preziosa fiducia della gente". "Quando la pandemia e il virus stavano nella fase più grave e feroce - ricorda la diplomatica - il governo cinese ha fatto tutto il possibile per proteggere la vita e la salute di ogni cinese. Con l'indebolimento della patogenicità di variante Omicron, la diffusione della vaccinazione e l'accumulo di esperienza nella prevenzione e nel controllo dell'epidemia, il lavoro entra in una nuova fase e il focus si sta spostando alla 'garanzia della salute e prevenzione delle malattie gravi': "L'ultima politica anti-Covid cinese non è un 'dietro front costretto', ma un'iniziativa autonoma e proattiva". I risultati e gli sforzi negli ultimi 3 anni "non sono falliti", aggiunge Zheng Xuan: "I risultati non possono e non saranno cancellati. Abbiamo risposto efficacemente a cinque ondate, a 100 focolai domestici" con contagia, casi gravi e decessi "ai livelli più bassi del mondo".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA