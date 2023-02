Ambiente: studio, inquinamento fa commettere più errori ai giocatori di scacchi

Washington, 2 feb. I giocatori di scacchi commettono più errori quando l'inquinamento atmosferico è elevato, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Management Science. I ricercatori hanno utilizzato modelli computerizzati per analizzare la qualità delle partite giocate e hanno scoperto che con un modesto aumento del particolato fine, la probabilità che i giocatori di scacchi commettano un errore aumenta di 2,1 punti percentuali, mentre aumenta del 10,8% la gravità degli stessi errori.

Lo studio ha preso in esame le prestazioni di 121 giocatori di scacchi in tre tornei di sette turni in Germania nel 2017, 2018 e 2019, analizzando oltre 30.000 mosse. I ricercatori hanno confrontato le mosse effettive dei giocatori con le mosse ottimali determinate dal programma di scacchi Stockfish. Gli studiosi hanno collegato tre sensori di qualità dell'aria connessi al web nei luoghi nei quali si tenevano le competizioni, per misurare l'anidride carbonica, le concentrazioni di PM2,5 e la temperatura. Ogni torneo è durato otto settimane, il che significa che i giocatori hanno affrontato una certa varietà di condizioni dell'aria.

"Scopriamo che quando gli individui sono esposti a livelli più elevati di inquinamento atmosferico, commettono più errori e commettono errori più grandi", ha affermato Juan Palacios, economista presso il Laboratorio di urbanizzazione sostenibile del Massachusetts Institute of Technology e coautore dell'articolo. I ricercatori hanno esaminato i dati storici per vedere se i loro risultati sono stati replicati, utilizzando i dati di 20 anni relativi a partite della prima divisione della lega tedesca di scacchi. Dopo aver tenuto conto di altre cause come il rumore, i cambiamenti di temperatura e le concentrazioni di anidride carbonica, hanno scoperto che l'inquinamento atmosferico spiegava i cali nelle prestazioni dei giocatori.

