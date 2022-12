Amichevoli: Empoli-Sassuolo 2-1

EMPOLI (FIRENZE), 23 DIC - L'Empoli batte 2-1 il Sassuolo allo stadio Castellani nell'ultima amichevole organizzata prima del ritorno al campionato. Si è giocato sotto una leggerissima pioggia, davanti a circa 500 persone. Buon ritmo, grande intensità e scelte, da parte dei due tecnici, molto simili a quelle che dovremmo vedere in Serie A. Per l'Empoli, in gol nel primo tempo l'uruguaiano Satriano, esattamente alla mezz'ora; nella ripresa pareggia Thorstvedt al 22', poi nel finale il gol della vittoria dei toscani con Baldanzi al 36'. Per la squadra di Zanetti il prossimo impegno sarà il 4 gennaio, alla ripresa del torneo, a Udine. Altra amichevole in programma, invece, per il Sassuolo il 29 dicembre giocherà contro l'Inter al Mapei Stadium.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA