Anarchici: Berrino (Fdi), 'polemiche su Donzelli cadute, Pd solidarizzi con Delmastro-Ostellari'

Roma, 3 feb. "Le parole del ministro Nordio hanno fatto cadere la maschera al Pd: i documenti citati in Aula della Camera da Donzelli non erano secretati. Mentre si chiude dunque quella ridicola polemica che hanno provato a inscenare, resta alta la guardia sul pericolo anarchico. Apprendiamo che i sottosegretari Andrea Delmastro e Andrea Ostellari verranno messi sotto scorta. Esprimo loro la mia solidarietà e spero che le opposizioni facciano altrettanto". Lo dichiara il senatore Giovanni Berrino, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Giustizia di Palazzo Madama.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA