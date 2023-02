Anarchici: Bonelli (Avs), 'Nordio imbarazzante in difesa Donzelli e Delmastro'

Roma, 3 feb. - “La nota stampa del ministro della Giustizia Nordio con la quale prova a sottrarre gli onorevoli Donzelli e Delmastro dalle loro gravi responsabilità è drammaticamente imbarazzante per lui e le istituzioni. Il ministro Nordio afferma che Donzelli non ha violato il segreto di Stato, ma lo sa anche uno studente delle medie superiori che si stava discutendo non del Segreto di Stato - che viene apposto dal Presidente del Consiglio - ma della divulgazione di segreti d'ufficio". Così il co portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

Pubblicità

“Il ministro della Giustizia non ha chiarito proprio nulla, e si è assunto la responsabilità di dare copertura politica a un fatto grave: la divulgazione di conversazioni tra detenuti del 41bis. A questo punto Nordio ci spiegherà cosa vuol dire la limitata divulgazione e, visto che ho chiesto formalmente questi atti, mi attendo una cortese quanto celere risposta. Tra l'altro, ci domandiamo come spiega, il ministro Nordio, che il Dap abbia formalmente dichiarato che le informazioni in possesso del sottosegretario Delmastro e dell'onorevole Donzelli non erano divulgabili e cedibili a terzi. Se quello che ha fatto Donzelli e' lecito, allora deve esserlo anche per me: il ministro mi consegni gli stessi documenti che hanno Donzelli e Delmastro".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA