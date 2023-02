Anarchici: Calenda a Crosetto, 'non fare fuffa, Delmastro e Donzelli sono per unità?'

Roma, 4 feb "Guido, non fare il furbachiotto. Sono anni che la mattina scrivi tweet alla all you need is love e il pomeriggio giustifichi i toni più violenti se provenienti da FdI. Qui con gli anarchici non ci sta nessuno. Non buttarla in caciara stile Appendino sulla pace. La questione è ritieni o non ritieni che l'affermazione di Del Mastro 'la sinistra si inchina alla mafia' e quella equivalente di Donzelli siano appropriate per raggiungere l'unita' che tanto auspichi? Il resto sono due metri di fuffa''. Lo scrive Carlo Calenda su Twitter.

