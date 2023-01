Roma, 31 gen "Lo Stato si è già piegato nel momento in cui ha iniziato un vergognoso gioco di spettacolarizzazione e politicizzazione di questo caso. C'è una procedura per decidere la sorte di Cospito, i CdM posticci per dire “siamo tosti” dimostrano solo la vostra debolezza". Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda.

