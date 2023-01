Roma, 27 gen. "Il 41 bis è un carcere particolarmente duro e questo signore, anche se ha commesso atti gravi, non ha nulla a che vedere con quel regime carcerario ed è malato, va trasferito. Lo Stato deve essere duro ma non fa morire le persone in carcere". Così Carlo Calenda a Tagadà su La7.

