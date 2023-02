Anarchici: Deidda (Fdi), 'accogliere appello Meloni, non dividerci'

Roma, 3 feb. "Il nostro Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta riportando l'Italia ad un ruolo centrale nello scenario internazionale ed europeo e anche quest'oggi, in Germania, è riuscita a ribadire, in cima alle priorità europee, il tema dell'immigrazione del Mediterraneo centrale e condividere con il leader tedesco, il tema dei rimpatri e della difesa dei confini, mantenendo quanto promesso in campagna elettorale”. Lo dichiara Salvatore Deidda, deputato di Fdi, presidente della Commissione Trasporti della Camera dei deputati.

“Accolgo inoltre l'appello della Presidente Giorgia Meloni di restare uniti davanti alla minaccia dei violenti anarchici e lavorare a ristabilire un confronto duro ma leale, come è avvenuto nelle commissioni riunite I e IX durante il dibattito sul decreto ong. Ci possiamo dividere sulle idee ma davanti a questa minaccia così violenta, lavoriamo compatti tra maggioranza e opposizione", conclude.

