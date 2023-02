Le informazioni rese ieri in Aula da Donzelli erano contenute "in un'informativa - rimarca con forza Delmastro - che riguardava osservazioni in carcere, non conteneva né intercettazioni, né captazioni ambientali né tantomeno inchieste". Ragion per cui "in Procura mi sentiranno e chiuderanno il fascicolo".

