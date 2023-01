Anarchici: Donzelli, 'non ho consultato né avuto documenti da Copasir'

Roma, 31 gen. "Non è possibile che abbia avuto quelle informazioni" sugli incontri in carcere di Alfredo Cospito "dal Copasir, semplicemente perchè per i documenti che possono essere consultati dal Copasir fuori dalle sedute c'è un registro apposito e si va a firmare per poterli consultare e il sottoscritto al momento non ha mai consultato alcun documento nell'archivio del Copasir. Quindi non avendone consultato nessuno non ho potuto prendere notizie riservate dal Copasir". Lo ha affermato Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Copasir intervenendo in Aula.

"Su come sono arrivati questi documenti -ha aggiunto l'esponente di Fdi- sono depositati al ministero della Giustizia, consultabili da qualsiasi deputato, non sono coperti da alcun segreto e sono stati inviati al ministero della Giustizia dal Dipartimento penitenziario. Qualsiasi deputato avrebbe potuto chiedere al ministero della Giustizia di consultare questi documenti. Se mai avessi utilizzato il Copasir per questo scopo violando il segreto, giustamente avrei dovuto dare le dimissioni da presidente del Copasir e seguire le conseguenze penali".

