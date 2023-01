Roma, 31 gen. Dopo quanto accaduto questa mattina in Aula, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, avrà un colloquio con Giovanni Donzelli e il capogruppo di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti. Per ora la riunione della Conferenza dei capigruppo è stata aggiornata, in attesa della ripresa della seduta fissata alle 15.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA