Anarchici: fonti in Cdm, '41bis su Cospito non cambia, tutelata salute'

Roma, 30 gen. Non cambia la linea dura sul 41bis, il carcere duro a cui è sottoposto Alfredo Cospito, che viene mantenuto anche nel nuovo penitenziario Opera di Milano, dove Cospito è stato trasferito oggi. Questa la linea che emerge a Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi, riferiscono fonti di governo all'Adnkronos. La priorità, come rimarcato oggi da via Arenula, resta la tutela della salute, "e il trasferimento da Sassari a Milano è frutto di quell'attenzione che nel governo c'è", spiega la stessa fonte. Ma non sembrerebbero esserci margini per 'ammorbidire' il carcere duro per volontà del governo: "tutelata la salute del detenuto, perché dovremmo?", viene rimarcato.

