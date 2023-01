Anarchici: Foti, 'rispetto tra partiti, chiarezza su terrorismo e pene inflitte dallo Stato'

Roma, 31 gen. "Rispetto al dibattito di questa mattina in Aula e fermo restando che per Fratelli d'Italia è indispensabile l'approvazione urgente della commissione Antimafia, ritengo che sia necessario rispettarsi tra forze democratiche sempre e comunque. Ma quando minacciano te o la tua famiglia in nome di un criminale, come avvenuto ieri al deputato Chiara Colosimo, certamente vieni influenzato anche nei toni. L'auspicio è la chiarezza di tutti sul tema della violenza, del terrorismo, delle pene che lo stato infligge”. Lo afferma in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA