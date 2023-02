Anarchici: Furfaro, 'Delmastro e Donzelli megafono mafia, si dimettano'

Roma, 3 feb. "Una delle ragioni fondanti del 41bis è esattamente evitare che i mafiosi possano comunicare all'esterno mandando messaggi alle cosche. Perché questo salda i rapporti tra mafiosi e sovversivi, mette a repentaglio la sicurezza nazionale, nonché quella di chi lavora e indaga su di loro". Così Marco Furfaro, deputato del Partito Democratico, intervenendo alla trasmissione Coffee Break su La7.

Pubblicità

"Rivelare contenuti riservati come ha fatto Dalmastro e darli in pasto al Paese come ha fatto Donzelli, significa prestarsi a fare il megafono della mafia e di chi vuole attentare allo Stato, facendo conoscere le loro intenzioni a tutti coloro che stanno fuori. Hanno fatto una cosa così grave che dimettersi è il minimo. Il silenzio di Giorgia Meloni dinanzi a questo è inquietante".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA