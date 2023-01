Roma, 21 gen. "Quello che è successo in Aula non è uno scivolone politico. Quando viene detto 'il 12 gennaio del 2023 mentre Cospito parlava con i mafiosi, incontrava anche i parlamentari' è una frase che detta fuori dal Parlamento non avrebbe nessuna possibilità neanche davanti all'insindacabilità dei parlamentari. Se l'onorevole Donzelli sa delle cose in quanto vicepresidente del Copasir vada a riferirle nelle commissioni competenti, ai magistrati competenti e al suo ministro Nordio. Non è un semplice deputato, è un coordinatore politico, quindi la Meloni si deve scusare". Lo ha chiesto il vicecapogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra alla Camera, Andrea Grimaldi, uscendo dalla Conferenza dei capigruppo.

