Roma, 3 feb. E' in corso una riunione congiunta dei deputati e senatori Pd. La riunione, si apprende, è stata convocata dopo l'ennesimo attacco questa mattina da parte del sottosegretario Andrea Delmastro che in un'intervista ha parlato di "inchino del Pd ai mafiosi". Intanto i parlamentari dem hanno deciso di querelare sia il sottosegretario che Giovanni Donzelli per le "diffamanti affermazioni" degli ultimi giorni.

