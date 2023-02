Anarchici: Montaruli (Fdi), 'pluralismo non è lasciapassare per violenza'

Roma, 3 feb. “Il pluralismo di cui le nostre università, che ci vedono al loro fianco, sono garanti non è un lasciapassare per sabotare la lotta dello Stato contro mafiosi e terroristi. Lo si sappia bene: non esiste terreno per affievolire gli strumenti della lotta alla criminalità organizzata. I manifesti comparsi oggi alla Sapienza, che attaccano non solo esponenti del governo, ma magistrati e gli atenei stessi sono un'inaccettabile violenza che va condannata in maniera unanime e senza tentennamenti. Gli autori siano presto individuati". Lo afferma in una nota Augusta Montaruli, sottosegretario all'Università.

