Anarchici: Moretti (Pd), '41 bis non in discussione'

Roma, 1 feb. "Il 41 bis non è in discussione, gli anarchici, i neofascisti e gli altri movimenti eversivi vanno combattuti aspramente dallo Stato. La questione di Cospito andava gestita meglio per evitare che potesse diventare un martire o peggio un eroe. Andare nelle carceri a verificare le condizioni dei detenuti rientra nelle prerogative del parlamentare e le accuse rivolte al Pd sono gravissime : è grazie al nostro interesse se Cospito sarà trasferito per curarsi". Così l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti a L'aria che tira su la 7.

