Anarchici: Moretti (Pd), 'Donzelli analfabeta istituzionale'

Roma, 1 feb "Donzelli è un analfabeta istituzionale che in pochi minuti ha rivelato informazioni riservate mettendo a repentaglio il lavoro degli inquirenti e la sicurezza nazionale. Ha dimostrato disprezzo per le istituzioni e per la verità". Lo dice Alessandra Moretti, eurodeputata del Pd.

"Donzelli non è degno nè capace di ricoprire l'incarico di Vicepresidente del Copasir perché ha dimostrato non solo di essere privo di cultura politica ma e di usare la manipolazione come tecnica di comunicazione contro gli avversari -prosegue Moretti-. Il Pd e la sinistra in questo paese hanno una storia di lotta contro il terrorismo politico e mafioso che nessuno si permette di mettere in dubbio. Ad eccezione di Donzelli, appunto, un analfabeta istituzionale”.

