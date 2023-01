Roma, 30 gen. "È urgente trasferire Cospito e revocare il 41 bis. Non si possono usare gli atti intimidatori come un alibi. Legare il 41 bis ad una sorta di ritorsione significa fare il gioco di chi nega alla radice l'esistenza dello Stato di diritto e per questo giustifica l'uso della violenza". Così Andrea Orlando del Pd su twitter.

