Anarchici: Paita, 'è terrorismo, serve risposta ferma'

Roma, 30 gen. "Ciò che sta accadendo non sono atti di protesta, si chiama terrorismo: lo Stato è sotto attacco e la risposta non può che essere ferma”. Così Raffaella Paita, Presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato.

“Di fronte agli attacchi alle istituzioni, ai cittadini, non si può piegare la testa. La vita di Cospito va salvata? Certo. Come tutte le vite. Ma il punto non è questo. Il punto è che siamo di fronte a un assalto contro lo Stato e questo non può trovare alcuna giustificazione”, conclude.

