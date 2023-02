Anarchici: Renzi, 'non è lo Stato chi usa materiali riservati per attaccare avversari'

Roma, 1 feb. "Potevamo festeggiare la cattura di Messina Denaro, un successo di tutto il Paese, ma il clima è stato rotto dall'intervento sguaiato e del tutto fuori luogo di Donzelli". Così Matteo Renzi in aula al Senato dopo l'informativa del Guardasigilli, Carlo Nordio.

"Quello che è accaduto ieri è inqualificabile. Non ti metti ad attaccare gli avversari dicendo che non sono lo Stato: non è lo Stato chi utilizza materiale riservato per attaccare gli avversari", incalza Renzi.

