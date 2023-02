Anarchici: Ronzulli, 'clima di terrore non resti impunito'

Roma, 1 feb. "Palazzi delle diplomazie, palazzi delle istituzioni, Forze dell'Ordine, piazze, ora anche giornalisti e troupe televisive. Il clima di terrore provocato dagli anarchici per ricattare lo Stato, costringendolo a decidere per Cospito un regime carcerario meno duro, non può e non deve restare impunito". Lo afferma Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Così come, in questo momento, è ancora più sbagliato -aggiunge- il dibattito per discutere se sia giusto o meno il 41bis nei confronti dell'ideologo e ispiratore di questi gravissimi episodi. Ora è il momento dell'unità, perché solo così le istituzioni possono rispondere alla violenza terroristica. A nome mio e del gruppo dei senatori di Forza Italia, esprimo la mia più totale solidarietà alla troupe e al giornalista del Tg2, aggrediti mentre svolgevano il loro lavoro davanti al carcere di Opera”.

