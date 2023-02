Anarchici: Rossomando, 'parole Meloni contraddittorie'

Roma, 4 feb. "Dopo interminabili giorni di attesa la presidente del Consiglio Meloni ha preso le parola sul caso Delmastro-Donzelli, ma lo ha fatto con parole non all'altezza di un capo del Governo: una difesa di due condotte indifendibili a scapito delle istituzioni e della libertà e delle prerogative dei parlamentari. Una contraddizione palese tra richiamo all'unità e rilancio della polemica, invece che una presa distanze per quello che resta un grave comportamento da parte di chi, da ruoli di responsabilità, ha utilizzato informazioni riservate per attaccare strumentalmente l'opposizione mettendo in pericolo la sicurezza del Paese". Lo afferma la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia del Pd, Anna Rossomando.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA