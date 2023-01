Anarchici: Salvini, 'non manifestanti ma delinquenti, devono andare in galera'

Milano, 29 gen. "Ci mancavano gli anarchici a rompere le p...Cortei a Roma, una molotov contro l'ufficio della Polizia, si sono asserragliati in un garage e ci rimanessere in quel garage, hanno mandato un proiettile al direttore del quotidiano Il Tirreno a cui va la mia solidarietà, io penso che si è portata anche troppa pazienza con i violenti. Chi usa la violenza deve andare in galera senza se e senza ma, quelli non sono manifestanti ma sono delinquenti". Lo sostiene il leader della Lega Matteo Salvini in un intervento a Varese a sostegno della ricandidatura del governatore lombardo Attilio Fontana.

