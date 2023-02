Anarchici: Santanchè, 'maggioranza è coesa, avanti senza problemi'

Roma, 2 feb. "Non temo nessuna divisione, la maggioranza è coesa, sa che sa facendo le cose giuste e andiamo avanti senza nessun problema". È quanto ha affermato il ministro del Turismo Daniela Santanchè, a margine di un convegno del G20 spiagge italiane delle città balneari, a proposito delle polemiche legate alla vicenda che vede protagonisti il vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli, e il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, entrambi di Fratelli d'Italia.

Interpellata sull'opportunità dell'intervento in Aula del deputato di Donzelli sul caso Cospito in particolare il ministro ha detto: "io penso che uno Stato non possa accettare ricatti e non si possa far dettare le regole da chi sta in galera con una condanna che non l'ha decisa il Governo ma giustamente la magistratura".

