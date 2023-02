Roma, 1 feb. “L'uso di atti secretati per fare battaglia politica è una violazione gravissima: il comportamento di Donzelli è stato inaccettabile, portando in aula documenti riservati che gli ha passato il collega Delmastro. La premier non può minimizzare lo scontro istituzionale in atto”. Così su twitter la vice segretaria del Pd, Irene Tinagli.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA