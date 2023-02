Anarchici: Varchi (Fdi), 'da Cospito piano criminale contro Stato, Pd chiarisca'

Roma, 2 feb. "Preoccupano non poco le rivelazioni pubblicate oggi da 'il Fatto Quotidiano' in merito alla ormai famosa visita che alcuni parlamentari Pd hanno fatto a Cospito. Emerge chiaro, in tutto il suo spessore criminale, il disegno dell'anarchico: rendersi megafono di una annosa istanza della mafia, ossia la revisione del regime carcerario duro del 41bis, coinvolgendo addirittura dei parlamentari. A questo punto deve essere chiaro a tutti che la vicenda riguarda la tenuta stessa delle nostre Istituzioni democratiche: con la mafia non si tratta, lo Stato non si piegherà alle minacce degli anarchici, ormai sodali della mafia nella lotta contro il 41bis. Auspico che arrivino dal Pd parole chiare sulle rivelazioni giornalistiche odierne". Così Carolina Varchi, deputata di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione Giustizia della Camera.

