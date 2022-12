Andrea Volpi: “Nella costruzione o ristrutturazione di una casa meglio affidarsi ad un unico interlocutore”

Il titolare della Volpi Costruzioni, società nel settore dell'edilizia da oltre 40 anni, parla dei problemi di gestione e coordinamento in un cantiere. E suggerisce di rivolgersi ad aziende “chiavi in mano”

Parma, 16 dicembre 2022. Carpentieri, muratori, idraulici, elettricisti, impiantisti, imbianchini, serramentisti, pavimentisti. Sono davvero numerose le figure che entrano in gioco quando si costruisce o si ristruttura un'abitazione, ognuna con un proprio compito e con tempi da rispettare che spesso entrano in conflitto tra loro. “Chi deve far costruire o ristrutturare la propria abitazione lo sa bene – conferma Andrea Volpi, titolare della Volpi Costruzioni di Parma – dover gestire le varie fasi, trovare e coordinare i diversi professionisti che eseguono i lavori è piuttosto stressante e soprattutto a volte causa grandi problemi: se, per fare solo un esempio, l'elettricista trova un intoppo ma il pavimento è già steso occorrerà rifare tutto; oppure se un lavoro non è fatto bene ognuno tenterà di scaricare la responsabilità sull'altro. Per questo motivo il nostro suggerimento è quello di affidarsi ad una ditta unica che si occupi di tutto dall'inizio alla fine. In questo modo si risparmieranno stress, tempo e anche soldi, e si avrà un solo responsabile per tutto ciò che avviene in cantiere”.

Volpi Costruzioni è nel settore dell'edilizia e delle ristrutturazioni da oltre 40 anni. “E' proprio grazie a questa nostra esperienza pluriennale – precisa Andrea Volpi – che ci siamo resi conto che il servizio migliore da offrire ai nostri clienti è quello “chiavi in mano” ossia provvedere a tutto ciò che è necessario, dal reperimento dei professionisti alla gestione ed organizzazione del cantiere. Siamo l'unico interlocutore per tutto”.

Volpi Costruzioni si occupa di nuove costruzioni, ristrutturazioni e servizi edili completi nei campi residenziale, artigianale, industriale e commerciale; esegue, inoltre, urbanizzazioni, piccole e grandi opere di manutenzione, rifacimento tetti, bagni, balconi e terrazzi, realizzazione di cappotti, impermeabilizzazioni.

