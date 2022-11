Animali: in Gb trovati piccioni come 'zombie', virus ne deforma collo

Roma, 10 nov. (Adnkronos Salute) - Il collo che penzola e si deforma trasformando il piccione in una sorta di uccello 'zombie'. A lanciare l'allarme è l'associazione Society for Prevention of the Cruelty of Animals di Jersey, isola nel Canale della Manica. Lo riporta 'The Sun'. "C'è stato un aumento del numero di piccioni, recuperati nelle ultime settimane, che mostrano segni di problemi neurologici con collo contorto o non sono in grado di stare sulle zampe", ha affermato l'associazione che si occupa di soccorrere gli animali. A causare questa malattia potrebbe essere il virus Paramyxovirus del piccione (pigeon paramyxovirus o Ppmv) che rende anche verdi le loro feci e che può portare alla morte del volatile. Secondo i veterinari del Bird Exotics Veterinary, contatti dal 'The Sun', "il virus non risponde ai farmaci sebbene le cure di supporto da parte di un veterinario possano ridurre la gravità della malattia e aumentare le possibilità di sopravvivenza" dell'uccello. Fortunatamente "gli esseri umani non possono contrarre la malattia anche se chi viene a contatto con i volatili contagiati può contrarre una congiuntivite", concludono.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA