Anni di piombo: De Maria (Pd), 'Fdi ritiri pdl, dia segno maturità democratica'

Roma, 1 feb. "Siamo molto preoccupati da questa proposta di legge, primo firmatario Rampelli di Fdi, per una commissione d'inchiesta sugli Anni di piombo. Non mettiamo in discussione lo strumento della commissione d'inchiesta ma riteniamo che quella di Fdi sia un'operazione politica volta a riscrivere la storia di quegli anni". Così Andrea De Maria, deputato Pd, in una conferenza stampa alla Camera con Paolo Bolognesi, presidente della Associazione dei familiari delle vittime della strage del 2 agosto, Manlio Milani, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage di Piazza della Loggia, di Federico Sinicato, presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime di Piazza Fontana e di Gianfranco Pagliarulo, presidente dell'Anpi.

"Lo si evince dal testo. E quindi -prosegue De Maria- la contestiamo e siamo anche preoccupati che possa mettere in difficoltà azioni giudiziarie in corso. Fdi forse si dovrebbe rendere conto che oggi ha responsabilità istituzionali di rilievo e iniziative che si rifanno al loro passato, diciamo così, non andrebbero fatte e noi chiediamo il ritiro della proposta di legge. La riteniamo un grave errore. Speriamo in un sussulto di responsabilità istituzionale. Fdi potrebbe dare un segnale anche di nuova maturità democratica ritirando la proposta di legge".

