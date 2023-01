Anniversario Belice, Mattarella "Solidarietá Paese rimane indelebile"

ROMA (ITALPRESS) - "Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio di cinquantacinque anni or sono, un terremoto devastante sconvolse la Valle del Belice, recando morte ai suoi abitanti, distruggendo abitazioni e paesi, infliggendo il dolore piú straziante. Alle vite spezzate, alle famiglie che vinsero la paura e la disperazione, ai loro discendenti che hanno aperto nuove strade, va il primo pensiero". Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio diffuso in occasione del 55° anniversario del terremoto della Valle del Belice. "Fu una prova durissima - aggiunge -. Il Paese intero partecipó con commozione alle sofferenze di quelle comunitá. L'Italia avrebbe conosciuto, in pochi anni, altre tragedie innescate dalla natura altamente sismica del nostro territorio, con costi elevatissimi, anzitutto in termini di vite umane. Dopo quei drammatici eventi la Repubblica si é dotata di un'organizzazione per la prevenzione, per il soccorso, per la protezione delle persone, per la ripresa delle attivitá dopo l'emergenza che oggi é presa a modello. Rimane indelebile la solidarietá sviluppata dalla comunitá nazionale che ha accompagnato i momenti piú difficili. Lo spirito di condivisione degli italiani ha spinto le istituzioni a progredire. Vi hanno contribuito in modo significativo le persone della Valle del Belice, difendendo la propria dignitá e i propri diritti, e trasformando le tante sofferenze e privazioni in energia civile".(ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it trl/com 14-Gen-23 09:23

