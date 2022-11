Ansaldo E: Marino,al 31/12 ricapitalizzazione o mi dimetto

GENOVA, 18 NOV - "Se entro il 31 dicembre non avverrà la ricapitalizzazione, l'Ad di Ansaldo Energia Giuseppe Marino, il primo gennaio del 2023 si dimetterà". Lo annunciano i sindacati e la notizia è confermata dall'azienda. La frase è stata pronunciata durante un incontro avvenuto dopo la proclamazione improvvisa dello sciopero di questa mattina. "Auspichiamo che venga rispettata questa scadenza fondamentale per il futuro dell'azienda. Marino ha stretto la mano alla delegazione". Marino ha annunciato l'arrivo di 4 milioni come anticipo per 4 macchine per l'Azerbaigian e ha sottolineato che entro il mese ne arriveranno 26 per lavori pregressi.

