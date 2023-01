Antimafia: Serracchiani, 'dopo intervento Donzelli tutto il Pd interviene in aula'

Roma, 31 gen "Credo che l'intervento di Donzelli imponga di fare un ragionamento approfondito sui temi dell'antimafia. Tutto il Pd si iscrive a parlare su ordini del giorno, emendamenti e articoli. Non credo che su temi di questo tipo possiamo pensarla diversamente e sbaglia chi in quest'aula pensa di dividerci". Lo ha annunciato la capogruppo del Pd Debora Serracchiani, durante l'esame sull'istituzione della commissione Antimafia, dopo che il deputato del Pd Giovanni Donzelli era intervenuto per criticare la visita che alcuni esponenti dem in carcere all'anarchico Cospito.

