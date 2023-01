Antonio Nasca, La Semicroma: “In un matrimonio la musica è fondamentale ed è bene rivolgersi a professionisti del settore”

(Roma, 9 gennaio 2023) - Il percorso musicale dell'evento, dalla cerimonia al ricevimento, deve saper donare emozioni e ricreare l'atmosfera desiderata dagli sposi per il loro giorno più bello

Roma, 9 gennaio 2023 - C'è chi sogna un matrimonio romantico accompagnato da un quartetto d'archi durante la cerimonia e dal suono dell'arpa e del pianoforte durante il ricevimento. C'è chi, invece, preferisce che il momento del sì sia allietato da canti con organo e soprano mentre un duo jazz accoglie gli invitati all'aperitivo e una formazione da pianobar per il resto del ricevimento. Qualsiasi siano i desideri dei neo sposi per le loro nozze, la musica sarà un elemento fondamentale, la colonna sonora di un evento indimenticabile. Perché, se è vero che i matrimoni negli ultimi anni sono in calo, in compenso aumentano le persone che vogliono che quel giorno sia memorabile per se stessi e per tutti gli invitati.

“Per riuscire nel migliore dei modi, un matrimonio dovrebbe appagare tutti e 5 i sensi – osserva Antonio Nasca, noto pianista, compositore e fondatore dell'agenzia La Semicroma di Roma - la vista, il tatto, il gusto, l'olfatto e l'udito. La musica ha il ruolo di completare l'evento stesso, senza sopraffarlo e senza stonature date da organizzatori o musicisti improvvisati. E' il “colore” di quel giorno, la colonna sonora che accompagna e sottolinea ogni singolo momento, dalla cerimonia al ricevimento e anche al dopo ricevimento”.

E' necessario, dunque, rivolgersi a professionisti del settore che, insieme agli sposi, progettino un percorso musicale ad hoc per ogni singolo matrimonio. “Un music designer competente – spiega Antonio Nasca – deve ascoltare le esigenze e le preferenze dei neo sposi, consigliarli ed aiutarli a preparare un percorso musicale coerente e che sappia regalare le giuste emozioni. Deve, inoltre, sapersi coordinare con i musicisti e con tutto lo staff tecnico per organizzare i diversi momenti di intrattenimento e far sì che il matrimonio diventi davvero un evento da sogno”.

