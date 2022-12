Argentina: Tapia, Scaloni prolungherà suo contratto

SAN JUAN, 26 DIC - Mentre Lionel Scaloni, ct dell'Argentina campione del mondo, rientra a Maiorca, dove vive con la famiglia, dopo i festeggiamenti in patria per il titolo iridato, il presidente della federcalcio (Afa) Claudio Chiqui Tapia rassicura i tifosi: c'è un accordo, per ora solo verbale, fra le parti affinché Scaloni prolunghi il contratto che scadrà con la fine dell'anno solare. "Siamo due uomini di parola, non c'è problema - ha detto Tapia nel corso di un evento per 'celebrare' la Coppa del mondo conquistata -, quindi non ho dubbi sul fatto he continuerà ad essere il ct dell'Argentina". Il nuovo contratto dovrebbe essere quadriennale, fino al termine dell'anno 2026. Scaloni era stato nominato 'ad interim' dopo l'addio a Jorge Sampaoli, che aveva guidato l'Albiceleste nei deludenti Mondiali di Russia 2018. Poi però si era guadagnato la conferma a forza di risultati, vincendo nel giro di nemmeno un anno la Coppa America e poi la nuova competizione, la Finalissima, contro l'Italia campione d'Europa. Otto giorni fa c'è stato il trionfo mondiale, che ha convinto anche gli 'aficionados' più scettici.

