PALERMO (ITALPRESS) - La nuova Toyota Corolla Cross si arrampica sicura sui monti del massiccio del Garraf dopo aver sfilato civettuola sul lungomare fra Barcellona e Sitges. Toyota ha scelto la Catalogna per presentare il nuovo modello che supporta le ambizioni di vendita della casa nipponica nel segmento C europeo. La societá del Sol Levante punta a 400.000 vendite annuali entro il 2025, equivalenti ad una quota di mercato del 9% con questo C-SUV che completa la gamma. Gli elementi chiave di questo ibrido di 5° generazione sono costituiti dalla sicurezza, dalla versatilitá, dallo spazio, dal piacere di guida, e dal packaging. La Corolla Cross si presenta con un look da Suv robusto. La parte anteriore é caratterizzata dalla prominente griglia a doppio trapezio e dal design della parte inferiore del paraurti. Su tutti gli allestimenti sono di serie i sottili fari bi-led. Nella parte posteriore i gruppi ottici hanno una forte presenza avvolgendo le ali e il portellone. Capiente il bagagliaio da 425 litri che si estende fino a un massimo di 1.359 litri con i sedili posteriori abbattuti, progettato per un facile accesso ha un'altezza di carico di 720 mm e l'azionamento elettrico del portellone. L'interno é comodo, spazioso e luminoso, grazie ad ampi finestrini laterali e ad una visuale alta per il guidatore. Nuovo il digital cockpit da 12,3 pollici (di serie su tutte le versioni) che il guidatore puó personalizzare sia nel contenuto sia nell'aspetto. Nuovo anche il sistema di infotainment Toyota Smart Connect, piú veloce, con risposta piú rapida agli input, migliore risoluzione e sempre connesso. Un po' grandi gli specchietti retrovisori esterni, quello lato guida talvolta ingombra e trasmette qualche fruscio di troppo. Il piacere di guida é comunque migliorato e anche in elettrico si rileva piú coppia e potenza. A velocitá sostenuta percepiamo una certa rumorositá da rotolamento. Il nuovo modello beneficia degli ultimi progressi compiuti da Toyota nella tecnologia full hybrid electric, nell'applicazione delle tecnologie digitali e nell'efficacia dei suoi sistemi di sicurezza. Le motorizzazioni ibride da 1,8 e 2,0 litri offrono appunto una guida gratificante ed un'accelerazione piú modulata. La versione da 1,8 l é esclusivamente a trazione anteriore mentre il 2 l é disponibile anche con la trazione integrale intelligente aggiornata con un motore elettrico posteriore piú potente (40 Cv e 84 Nm) per fornire prestazioni ancora piú sicure in curva e su superfici a bassa aderenza. La nuova batteria ibrida agli ioni di litio é piú piccola e leggera, ma ha una potenza piú elevata contribuendo alle prestazioni dinamiche ed all'efficienza nei consumi. Per una guida sicura novitá nel sistema precollisione con limitazione dell'accelerazione a basse velocitá, assistenza al traffico in ingresso all'incrocio, assistenza al traffico in avvicinamento e migliorata assistenza alla svolta. Nuovo il sistema di arresto di emergenza e gli aggiornamenti da remoto, migliorato il riconoscimento dei segnali stradali, il cruiser controllo adattivo ed il mantenimento attivo della corsia. E per la sicurezza passiva un nuovo airbag centrale. Open week end di lancio il 22 e il 23 ottobre, in vendita negli allestimenti Trend da 38.000 Euro e Lounge da 41.000 Euro. foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia (ITALPRESS). col/tvi/red 07-Ott-22 13:03

