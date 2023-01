ROMA (ITALPRESS) - Dopo il grande successo di vendite della nuova Mazda CX-60 PHev, sono sbarcate in Europa le prime unitá diesel che saranno lanciate nel mercato italiano nel mese di gennaio. L'inedito motore a gasolio e-Skyactiv D a sei cilindri in linea da 3,3 litri, che si andrá ad affiancare al PHEV, presenta un'avanzata tecnologia di combustione altamente innovativa che rende questa nuova unitá uno dei motori diesel piú puliti al mondo. Sviluppato utilizzando il concetto del "giusto dimensionamento", che ottimizza la cilindrata per migliorare sia l'efficienza nei consumi sia la potenza, la nuova unitá e-Skyactiv D a sei cilindri da 3.283 cc, installata longitudinalmente, é disponibile per il mercato italiano con due diverse potenze: 200 CV con trazione posteriore e 249 CV con la trazione integrale Mazda i-Activ AWD, entrambe associate alla trasmissione automatica a 8 rapporti. Dotato del nuovo sistema Mazda M Hybrid Boost a 48 Volt, l'inedito motore diesel combina un'elevata potenza con consumi d'eccellenza. Una avanzata nuova tecnologia di combustione altamente innovativa - DCPCI (Distribution-Controlled Partially Premixed Compression Ignition) - migliora ulteriormente l'efficienza del motore, le emissioni e i consumi, raggiungendo un'efficienza termica di oltre il 40%. Queste due tecnologie, unite alla architettura "sei in linea", contribuiscono in modo significativo all'eccezionale autonomia della Mazda CX-60, alla sensazione di potenza, ai bassi consumi di carburante ed emissioni e al comfort di marcia. L'e-Skyactiv D da 249 cavalli offre prestazioni eccezionali da 0 a 100 km/h in soli 7,4 secondi e una velocitá massima di 219 km/h, a fronte di un consumo medio di carburante WLTP di soli 5,3 l/100 km ed emissioni di CO2 di soli 137 g/km mentre la variante da 200 cavalli ha un consumo medio di carburante WLTP di soli 4,9 l/100 km ed emissioni di CO2 di soli 127 g/km. Per celebrare l'arrivo delle prime unitá diesel, chi vorrá acquistare la Mazda CX-60 entro il 31 gennaio, potrá beneficiare del "Premiére Choice" in omaggio, che comprende il pacchetto di prodotto "Convenience & Sound Pack" del valore di 2.650 Euro e i primi tre tagliandi di manutenzione programmata. foto: ufficio stampa Mazda Italia (ITALPRESS). tvi/com 17-Gen-23 16:10

