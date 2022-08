Art. 1: ok Direzione a candidature territori, Speranza e altri big nelle liste

Roma, 4 ago Ci sono i big di Articolo 1, oltre ad amministratori locali, segretari regionali e militanti, nell'elenco dei nomi dei candidati per le elezioni del 25 settembre che i territori hanno inviato alla Direzione nazionale del partito, che ha approvato il documento.

Si tratta di un elenco incompleto, 65 nomi su 100, che dovrà essere integrato e che sarà la base con cui i dirigenti di Articolo 1 siederanno al tavolo con gli altri fondatori della lista Democratici e progressisti (Pd, Psi, Demos) per definire le liste elettorali. Tra i nomi indicati dai territori ci sono, oltre a quello del leader Roberto Speranza, gli altri esponenti di primo piano del partito come Arturo Scotto. Maria Cecilia Guerra, Federico Fornaro, Nico Stumpo, Alfredo D'Attorre. Non c'è, come previsto, il nome di Pier Luigi Bersani che ha annunciato la sua intenzione di non ricandidarsi.

