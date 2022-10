Art.1: Speranza oggi a congresso Pse a Berlino, sarà formalizzata adesione

Roma, 15 ott. La richiesta di adesione al Pse di Articolo Uno, in qualità di partito osservatore, introdotta in primavera, è stata adottata all'unanimità dalla Presidenza e sarà formalizzata oggi al congresso in corso a Berlino, alla presenza del segretario Roberto Speranza e della responsabile Esteri Anna Colombo. Si legge in una nota.

Pubblicità

"In un momento cosi drammatico e difficile per italiani ed europei, alle prese con il ritorno dell'inflazione, al rallentamento dell'economia e alla crescita delle diseguaglianze di reddito, con crisi sistemiche sullo sfondo legate al cambiamento climatico ed alla guerra, una scelta di campo chiara anche in Europa. Nel corso della giornata il ministro Speranza avrà incontri bilaterali con i principali leader del socialismo europeo e parteciperà alla fase finale dei lavori congressuali".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA