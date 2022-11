Articolo Uno: sì a percorso costituente nuovo soggetto sinistra

Roma, 6 nov. La direzione nazionale di Articolo Uno ha approvato con l'88% dei voti favorevoli (su 79 membri partecipanti) la proposta del segretario nazionale Roberto Speranza di partecipare al percorso costituente di un nuovo soggetto della sinistra nel nostro Paese. "Con profilo organizzativo autonomo e con la nostra identità politica e programmatica coinvolgeremo la base degli iscritti e ci confronteremo con movimenti, soggetti sociali e associazioni - si legge nella nota diramata dal partito -. Lavoreremo perché non sia un passaggio ordinario e dall'esito scontato: la crisi del centrosinistra è profonda e c'è bisogno di una discussione larga, inclusiva, diffusa che coinvolga un mondo largo fuori dal Pd come da Articolo Uno. Perché nessuno basta a se stesso e quello che c'è oggi è insufficiente".

Per Articolo Uno, "serve una iniziativa politica forte a cui daremo il nostro contributo anche con l'Assemblea nazionale che si terrà a dicembre. Un congresso è davvero costituente solo se ha il coraggio di rimettere in discussione tutto, a partire dall'identità e dalla cultura politica per arrivare alla natura e alle regole del nuovo partito. Noi ci batteremo per affermare le ragioni di una forza ecologista e socialista, radicata nel mondo del lavoro, che ricostruisca un campo progressista capace di rappresentare un'alternativa credibile alla destra".

