ASCENSIA DIABETES CARE RILANCIA CON SUCCESSO IL CONCORSO "THIS IS DIABETES" A SOSTEGNO DELLA GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE DI IDF

- BASILEA, Svizzera, 27 settembre 2022 /PRNewswire/ -- Ascensia Diabetes Care, azienda globale per la cura del diabete, produttrice del portafoglio di sistemi per monitoraggio della glicemia nel sangue (BGM) CONTOUR® e distributore esclusivo di sistemi per il monitoraggio continuo della glicemia (CGM) Eversense®, annuncia di aver lanciato il suo concorso d'arte e fotografica "This is diabetes" a sostegno della Giornata mondiale del diabete 2022. Il concorso ha come obiettivo sottolineare l'importanza dell'assistenza e della formazione al diabete, ampliando il tema ufficiale della Federazione Internazionali del diabete (IDF) dell'Accesso alle cure per il diabete per il 2021-2023 e concentrandosi quest'anno sull'Educazione per proteggere il domani.

I sistemi sanitari di tutto il mondo sono messi alla prova dalla crescita del diabete ed è più importante che mai che gli operatori sanitari e le persone affette da diabete abbiano accesso a un'assistenza e a un'educazione di qualità. Il concorso globale di Ascensia passa in rassegna opere d'arte o di fotografia originali che illustrano questa esigenza, con candidature aperte da oggi fino al 30 ottobre su www.thisisdiabetes.com. Il 14 novembre, in occasione della Giornata mondiale del diabete, il vincitore riceverà 6.000 euro da donare a un ente benefico per il diabete di sua scelta, con donazioni di 3.000 e 1.000 euro per il secondo e il terzo posto, rispettivamente. La giuria, che comprende membri delle communità online del diabete, artisti professionisti, dipendenti di Ascensia e un ambasciatore del marchio Eversense, ricercherà creatività, narrazione e legame con il tema di quest'anno.

Rob Schumm, Presidente di Ascensia Diabetes Care, ha commentato: "In qualità di azienda incentrata esclusivamente sul diabete, la Giornata mondiale del diabete di IDF è una pietra miliare del calendario di Ascensia e siamo orgogliosi di sostenerla per il settimo anno consecutivo. Non solo riunisce la comunità, ma offre una grande opportunità per diffondere messaggi importanti ben oltre a coloro che lavorano in questo campo, si prendono cura o vivono con il diabete ogni giorno.

"Quest'anno, la Giornata mondiale del diabete si concentra sul miglioramento dell'accesso alle cure per il diabete e, in particolare, all'educazione di qualità, che è una componente essenziale per migliorare i risultati in termini di salute a livello globale", ha aggiunto. "Incoraggiamo chiunque e tutti a disegnare, dipingere, scolpire o fotografare qualcosa che amplifica questo importante messaggio e a inviarlo alla nostra competizione d'arte e fotografia "This is Diabetes". Le iscrizioni che abbiamo avuto nel 2021 sono state fantastiche e non vedo l'ora di vedere cos'ha in serbo quest'anno!"

Il concorso di quest'anno segue la campagna di successo del 2021 "This is Diabetes", in cui Ascensia ha ricevuto 150 partecipazioni da 29 Paesi e ha donato 12.000 Euro a enti benefici scelti per il diabete. A titolo di ispirazione, puoi vedere le opere d'arte e di fotografia vincitrici dello scorso anno qui.

Informazioni su Ascensia Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care è una società globale interamente focalizzata sull'assistenza alle persone affette da diabete. La nostra missione è fornire alle persone affette da diabete soluzioni innovative che semplifichino e migliorino la propria vita.

Siamo la sede del portafoglio di sistemi per il monitoraggio della glicemia CONTOUR® e l'esclusivo partner di distribuzione globale per i sistemi di monitoraggio della glicemia continua Eversense® di Senseonics. Questi prodotti combinano la tecnologia avanzata con funzionalità di facile utilizzo per aiutare le persone affette da diabete a gestire le loro patologie e fare una differenza positiva nella loro vita. In qualità di partner fidato della comunità diabetica, collaboriamo a stretto contatto con i professionisti del settore sanitario e con altri partner per garantire che i nostri prodotti soddisfino i più elevati standard di accuratezza, precisione e affidabilità, e che svolgiamo la nostra attività nel rispetto della conformità e dell'integrità.

Ascensia è un membro di PHC Group ed è stata fondata nel 2016 tramite l'acquisizione di Bayer Diabetes Care da parte di PHC Holdings Corporation. I prodotti Ascensia sono venduti in oltre 125 Paesi. Ascensia ha circa 1.500 dipendenti e attività in 31 Paesi.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di Ascensia Diabetes Care all'indirizzo: http://www.ascensia.com

©2022 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tutti i diritti riservati. Ascensia, il logo Ascensia Diabetes Care e Contour sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Ascensia Diabetes Care Holdings AG.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/749389/Ascensia_Diabetes_Care_Logo.jpg

