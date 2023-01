Asmaa Gacem: “Il turismo alza l'asticella degli investimenti immobiliari, ma non bisogna perdere di vista il Senior Housing”

(Milano, 4 Gennaio 2023) - Strutture abitative su misura per rispettare ogni tipo di esigenza e assecondare le necessità dei mercati

Le soluzioni abitative per persone con più di 65 anni in Italia sono suddivise in base al grado di autosufficienza della persona. Tuttavia, in ogni regione d'Italia esistono normative diverse che regolano i requisiti strutturali, architettonici e operativi, nonché la classificazione delle varie strutture. “Per chi non è autosufficiente la soluzione è tipizzata da una Residenza Sanitaria (RSA), e per chi è autosufficiente da una Casa di Cura (detta anche Case Albergo o RA)”, specifica Asmaa Gacem, “Il senior housing si pone dunque a fondamentale pilastro che aiuta l'esistente rete nazionale di sostegno all'anziano tenendo conto sia del carattere di wellness sia della cura sanitaria necessaria e propria ad un soggetto anziano. Ecco perché il settore avrà sempre bisogno di una certa attenzione in materia di asset economico-immobiliari capaci di sostenerlo in questa operazione di servizio e assistenza alle fasce deboli della popolazione”, conclude Asmaa Gacem.

